В авиакатастрофе, которая произошла сегодня утром в селе Виноградное (Алушта) погибли три человека. Их личности уже установлены. Это пилот и собственник вертолета и двое его пассажиров.

Вертолет Robinson 44 компании "Heli Крым" принадлежал директору Роману Измайлову. На его борту находились продюсер и актер кино, певец и композитор, руководитель кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов и его спутница Мария. Их тела найдены на месте крушения.

Куликов продюсировал фильмы "Вий", "Морпехи", "Марсианин". В 2007-2010 годах гастролировал с группой "Черные береты" и выпустил альбом "С любовью". Бизнесмен вел активную благотворительную деятельность. Его проект помощи роддомам "Колыбель" был признан лауреатом конкурса благотворительных программ Фонда Матери Терезы в Париже.

ООО «Союз Маринс Групп» – творческо-производственное объединение, в состав которого входят предприятия, предоставляющие услуги гостеприимства, строительства и сельского хозяйства. Компания является владельцем агрохолдинга, бизнес- и торговых центров, а также гостиничного комплекса «Ялта-Интурист», - уточняет "АН-Крым".

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