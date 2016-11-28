Серия поджогов детсадов в Екатеринбурге продолжается

В начале ноября "Аргументы недели" писали о череде поджогов в детских садах на востоке Екатеринбурга. 27 ноября сгорела веранда в еще одном детсаде, в районе Птицефабрики.

Информация о возгорании поступила спасателям в 19:01. На место происшествия выехали две единицы техники и семь человек личного состава. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Спустя 10 минут огонь был полностью потушен, проливка и разбор обгоревших конструкций завершились в 19:22 по местному времени.