В Подмосковье арестовали парня, который мог изувечить молодую девушку

В ходе расследования громкого преступления в Подмосковье был задержан 20-летний парень. По версии следствия, молодой человек мог покушаться на жизнь своей жертвы.

Как стало известно, преступление произошло в Мытищах. 17-летняя девушка пострадала в результате того, что ее лицо и руки облили кислотой. Потерпевшая получила очень серьезные травмы. Врачи зафиксировали у нее химические ожоги, сообщает ria.ru.

Суд постановил заключить подозреваемого под арест. На данный момент не сообщаются подробности происшествия. Также пока неизвестна причина, по которой молодой человек решился на такой шаг. На данный момент идет следствие.