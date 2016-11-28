Стали известны подробности авиакатастрофы недалеко от Алушты. В частности, точное число жертв трагедии. Ранее сообщалось, что тела двух погибших уже найдены. Это мужчина и женщина. Теперь стало известно, что обнаружен труп третьей жертвы.

Погибшего мужчину, поиски которого были организованы, удалось обнаружить недалеко от места, где произошло крушение. Также сообщается, что при ударе о землю вертолет сильно разрушился. Однако пожара не было, передает «АН-Крым».

К счастью, удалось избежать жертв на земле. Как уже писали «АН-онлайн», вертолет рухнул, не долетев триста метров до автомобильной трассы. Летательный аппарат следовал из Ялты в Белогорск.

Очевидцам трагедии удалось снять место крушения на видео, которое было выложено в Сеть.