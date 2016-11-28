В Ижевске девушка упала с девятнадцатого этажа

Рано утром в понедельник, 28 ноября, в Ижевске с балкона девятнадцатого этажа упала двадцатилетняя девушка.

Прохожие сегодня обнаружили труп молодой женщины у одного из домов на улице Ленина. Как сообщают в СУ СК РФ по УР, погибшая приехала в Ижевск из Увинского района, чтобы учиться в техникуме. Согласно информации uvaportal.ru, девушка вышла на общий балкон и по неустановленной причине сорвалась вниз.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и опрашивают местных жителей.