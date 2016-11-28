Крушение частного вертолета недалеко от Алушты чудом не привело к еще большим жертвам. Воздушное судно рухнуло недалеко от трассы. Дорога соединяет Симферополь и Алушту. Еще триста метров и вертолет мог упасть на проезжающие по дороге автомобили.

Трагедия, которая случилась сегодня утром с коммерческим вертолетом, унесла жизни двух человек. На данный момент на месте крушения работают следователи. Ведутся поиски третьей жертвы катастрофы, передает "АН-Крым".

Сообщается, что пока тела погибших не опознаны. Также неизвестно, кому принадлежит вертолет.









Фото: "АН-Крым"