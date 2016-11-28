Обугленное тело нашли в багажнике одного из автомобилей в Москве

Рано утром в понедельник, 28 ноября, в багажнике автомобиля на улице Академика Павлова в Москве была сделана страшная находка.

Один из местных жителей сообщил, что во дворе его дома горит припаркованная машина. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые оперативно потушили объятый пламенем автомобиль. Позже они вскрыли багажник транспортного средства и нашли там обугленный труп человека, связанного проволокой, передает портал Life.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Оперативники пытаются установить личность погибшего.