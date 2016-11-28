Крупная автокатастрофа с множеством жертв случилась в Чечне сегодня утром на трассе «Кавказ». Столкнулись три автомобиля, погибли восемь человек, включая детей. Есть выжившие, ведётся расследование.

Как считает следствие на данный момент, виноват нетрезвый водитель «Форда» Алам Ходжаев, который внезапно оказался на полосе встречного движения, где врезался в «ВАЗ-21014». В последней машине погибли пятеро членов одной семьи. Третьей попала в аварию «Лада Приора», водитель которой скончался в медучреждении. В числе погибших сам нетрезвый водитель, чей 11-летний сын оказался в больнице в тяжёлом состоянии, его брат, ещё трое взрослых и двое несовершеннолетних девочек из «14-й» .

Президент Чечни Рамзан Кадыров сравнил произошедшее с терактом и пригрозил беспощадным возмездием водителям, пойманным пьяными.

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