В Подмосковье задержали таксиста, грабившего пассажиров с помощью мандаринов

В Подмосковье задержали таксиста-частника, который грабил своих жертв. Подозреваемый довольно тщательно продумал схему получения наживы.

Таксист угощал своих пассажиров мандаринами, накаченными снотворным. Когда те спокойно засыпали, он отвозил их на кладбище, где грабил. При обыске следствие изъяло у него имущество жертв, начиная от гаджетов и заканчивая норковыми шубами. Всего таксисту удалось разжиться суммой в размере более 700 тысяч рублей, сообщает rg.ru.

Следствие арестовало предприимчивого водителя и возбудило уголовное дело. Также стало известно, что два пассажира, которые стали жертвой таксиста, погибли.