В Екатеринбурге погибли двое рабочих, упав с семнадцатого этажа

Трагедия произошла на стройке 25-этажного жилого комплекса в Екатеринбурге. Двое рабочих сорвались с высоты и разбились насмерть.

Как сообщается, они должны были производить отделку помещений на втором этаже. Однако весь инвентарь был на семнадцатом. Чтобы его забрать, рабочие решили использовать люльку. Однако на уровне 17-го этажа они сорвались и упали вниз, сообщает ria.ru.

Погибшим было 32 и 38 лет. Уже установлено, что один из них родился в Узбекистане. Пока неизвестно, почему они решили забрать инструменты именно таким способом. Скорее всего, при подъеме рабочие не использовали страховку.