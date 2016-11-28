Школьница упала с крыши многоэтажного дома в Шерегеше

В поселке Шерегеш случилось чудовищное происшествие - четырнадцатилетняя школьница упала с крыши многоэтажного дома.

Следственный комитет России приступил к выяснению обстоятельств гибели подростка. Как сообщает сегодня портал "Газета.Ru", ссылаясь на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области, тело девочки было найдено в минувшее воскресенье 27 ноября рядом с одной из многоэтажек. На трупе были зафиксированы следы, характерные для падения с большой высоты.

Страшную находку сделали жильцы дома, которые оперативно вызвали на место врачей, однако "скорая" не успела приехать - школьница скончалась. Проводится доследственная проверка.