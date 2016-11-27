На Урале грейдер столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

На трассе в Свердловской области водитель маршрутного такси неудачно выбрал скорость и дистанцию перед впереди идущей спецтехникой, что очищала дорогу. В результате микроавтобус врезался в грейдер.

УГИБДД по Свердловской области сообщает, что аварию спровоцровал водитель микроавтобуса «Форд», что вез пассажиров из Нижнего Тагила в Качканар. На 23-м километре автодороги "Нижняя Тура – Качканар" микроавтобус врезался в грейдер, который шел впереди. Авария произошла в 19.00 по местному времени (17.00 – по мск).

Сообщается, что различные травмы в аварии получили семь пассажиров маршрутного такси, все они получили необходимую медицинскую помощь.