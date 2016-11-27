Попарился: сибиряк после бани нырнул в Обь и не вынырнул

Трагедией закончился банный день у жителя Новосибирска. Мужчина 36 лет после парилки, как это заведено в русской бане, решил охладиться в проруби. Нырнув в ледяную купель, мужчина обратно не вынырнул.

Компания мужчин решила хорошенько попариться на берегу сибирской реки. Прорубь сделали сами, - подальше от берега, чтобы не возиться в земле. Надо сказать, что Обь отличается илистым и травянистым дном, что неприятно при нырянии. Вот мужчины и подстраховались.

Одна из крупнейших сибирских рек имеет еще одну особенность: многочисленные мощные течения и омуты.

Все это мужчины не учли. Когда один из них окунулся в купель и не вынырнул, они немного подождали, а затем забили тревогу. Прибывшие к месту инцидента спасатели пока не нашли тело утонувшего. Поиски продолжаются.