Снегопад лишил света 400 деревень под Новгородом

Сильнейший снегопад в Новгородском регионе обесточил четыре сотни деревень, где проживает порядка десяти тысяч человек. Влажный снег налип на провода линий электропередач и оборвал их, сообщает местное МЧС.

В сводке за 27 ноября в МЧС Новгородской области сказано, что без света осталось 406 населенных пункта. В настоящее время на ЛЭП работают 156 специалистов энергетической компании (45 бригад) и пять десятков единиц спецтехники. Сообщений о том, что отсутствие электроэнергии вызвало чрезвычайные происшествия, нет. Не известен и срок, когда ремонт ЛЭП закончится.

Известно, что новгородские энергетики запросили помощь из соседних областей.