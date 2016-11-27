Ранее «АН-онлайн» сообщали о «таинственно» исчезнувшем автомобиле на автопарковке в Уфе. Машина провалилась в яму, но при удалении воды авто не обнаружили. Горадминистрация согласна восполнить семье потерю.

Та автопарковка Уфы особо ничем не отличалась: обычная лужа, в которой стояли автомобили, передает «Лайф».

Но внезапно лужа стала увеличиваться в глубину, увлекая за собой беззащитную «Калину». Свидетель происходящего Кирилл Крашенинников едва успел позвонить спасателям и успел снять погружения авто, - как выяснилось, погружалось оно навсегда. Приехавшие спасатели воду откачали, но машину не нашли. Есть версия, что авто унесло течением грунтовых вод в карстовый провал.

Поначалу местный горводоканал заявлял, что во всем виновата стихия и коммунальщики здесь не при чем. Однако, когда дело получило широкую огласку, администрация решила «сохранить лицо» и заявила, что выдаст пострадавшей семье новый автомобиль, хотя тот не был застрахован.