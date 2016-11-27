Сегодня стало известно, что в минувшую субботу, 26 ноября, четырехлетний ребенок скончался в автомобиле "скорой помощи" в Ломоносовском районе Ленинградской области в селе Глуховское Раздолье.

Согласно информации источника в правоохранительных органах Ленобласти, врачи "скорой" пытались оперативно доставить малыша в больницу, однако по дороге в медицинское учреждение маленькому мальчику внезапно стало очень плохо - его не удалось спасти.

Как сообщает портал Life, семья умершего считается благополучной и никогда не состояла на учете. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будет установлена причина смерти.