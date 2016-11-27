Сегодня стало известно, что в Уфе пропали две несовершеннолетние девушки.

Об исчезновении Инги Муртазиной и Вики Сергеевой сообщила в воскресенье их близкая подруга по имени Инзиля Кинжабаева. В полицию с заявлением о пропаже подруг обратилась крестная одной из девушек. Последний раз обеих видели вечером 22 ноября, в этот же вечер Муртазина позвонила матери и сообщила, что якобы решила снять квартиру на Бульваре Славы, однако, когда по данному номеру позвонили родственники второй девочки, им ответил мужской голос, который заявил, что ничего не знает о местонахождении подружек.

Уже пять дней от девушек нет никаких новостей, передает ProUfu.ru.