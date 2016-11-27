Безработную москвичку ограбили на 17 млн рублей

Из квартиры безработной жительницы Москвы неизвестные злоумышленники похитили ценности и деньги в обшей сложности на 17 миллионов рублей.

Об этом утром в воскресенье рассказали в ГУ МВД по Москве, отметив, что ограбление произошло в районе Аэропорт. Как сообщает сегодня ТАСС, двое неизвестных взломали дверь в квартиру женщины, проникли в помещение и похитили сейф, в котором находились ювелирные украшения и валюта.

Потерпевшая отметила, что ущерб составляет не менее 16,740 млн рублей. По факту случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело.