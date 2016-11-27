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На поле в Новой Москве обнаружили труп, пролежавший там неделю

27 ноября 2016, 08:56 [ «АН-онлайн» ]

На поле в Новой Москве обнаружили труп, пролежавший там неделю
фото: globallookpress.com

Утром в воскресенье, 27 ноября, стало известно о том, что в Новой Москве была сделана чудовищная находка.

Гражданин обратился в полицию с заявлением о том, что только что обнаружил в поле труп человека. Как сообщает сегодня новостной портал Life, тело мужчины было найдено на открытом пространстве рядом с контрольно-пропускным пунктом в поселке Первомайское Новомосковского административного округа.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели страшную находку и пришли к выводу, что мертвый человек пролежал в поле не менее восьми дней. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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ЕТ


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