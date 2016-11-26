Следователи раскрыли некоторые обстоятельства гибели десантников на Кубани

Следователи, занимающиеся делом о гибели троих российских десантников в ходе выполнения тренировочных прыжков с парашютом, раскрыли некоторое обстоятельства произошедшего.

Как говорится в сообщении СК по региону, прыжки проходили в штатных погодных условиях. Кроме того, следователи установили, что погибшие бойцы были оснащены всем необходимым оборудованием. В настоящий момент расследование продолжается. Напомним, было возбуждено дело по статье “Халатность”.

“АН-онлайн” ранее сообщали, что поиски военных, не сумевших приземлиться в границах указанной площадки, были завершены после того, как спасатели обнаружили тела в реке Кубани.