Под Ярославлем рейсовый автобус попал в аварию

Как стало известно, сегодня днем под Ярославлем произошла авария, ставшая причиной гибели пожилого мужчины. На дороге столкнусь рейсовый автобус и автомобиль “ВАЗ-21099”.

По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. В результате его машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с рейсовым автобусом. Водитель “ВАЗ-21099” погиб на месте. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Вчера в Екатеринбурге мужчина, находившийся за рулем рейсового автобуса, получил тяжелые травмы в результате столкновения его транспортного средства с другим рейсовым автобусом.

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