Как стало известно, сегодня произошел очередной случай взрыва бытового газа. На этот раз местом происшествия стал поселок Осиново под Казанью. Здесь от взрыва пострадали три человека, в том числе ребенок.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, который накануне принес домой один из жильцов трехэтажного дома. Именно его квартира, располагающаяся на втором этаже, стала эпицентром взрыва. Мужчина, его супруга и пятилетняя дочь были доставлены в больницу, передает Life. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В настоящий момент на месте случившегося работают экстренные службы города. Известно, что возникший пожар удалось локализовать.

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