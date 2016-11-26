Жительница Санкт-Петербурга сбежала от военврачей и совершила суицид

Она совершила побег от медиков Военно-медицинской академии (ВМА), потому что не любила лежать в больницах. В реанимацию академии женщина угодила после попытки свести счеты с жизнью утром 24 ноября.

Дама не долго пробыла в реанимационном отденлении ВМА, передает «Росбалт».

Поступив в Военно-медицинскую академию после попытки покончить с с жизнью в 09.00, дама уже к вечеру самостоятельно покинула заведение. В клинике военно-полевой хирургии рассказали, что женщина открыла окно на втором этаже, спрыгнула вниз и убежала - прямо в больничном халате и тапочках.

Тело беглянки нашли 26 ноября у строящегося корпуса ВМА: дама сбросилась с восьмого этажа здания.