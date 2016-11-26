Выдающийся российский филолог погиб в ДТП

В дорожной аварии погиб 26 ноября профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского университета Александр Янушкевич. ДТП произошло у моста через Обь в Шегарском районе около 10.00.

За рулем «Рено Логан», в котором ехал профессор, была его супруга Ольга, передает tv2.tomsk.ru. «Рено» совершил лобовое столкновение с «Тойотой». Кто виновен в аварии, пока не сообщается. Супруга профессора, как и водитель «Тойоты», госпитализирована с тяжелыми травмами.

Александр Янушкевич - один из самых авторитетных и цитируемых специалистов по вопросам русской литературы XVIII–XIX веков и связям отечественной литературы с европейской.