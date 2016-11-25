В Петербурге водитель иномарки, врезавшись в автобус, сбежал с места аварии

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, троллейбуса и автомобиля марки BMW. Водитель легковушки скрылся с места аварии.

По предварительным данным, виновником аварии был 29-летний молодой человек, находившийся за рулем иномарки. Автомобиль врезался в автобус, припаркованный у обочины, но перед этим успел задеть троллейбус, который, уходя от столкновения, врезался в столб. На тот момент по причине позднего времени в салоне троллейбуса находилось не более пятнадцати человек - все они отделались легкими ушибами. Серьезнее всего пострадал сам водитель иномарки, однако, получив необходимую медицинскую помощь, он скрылся с места аварии. Как сообщает Life, мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

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