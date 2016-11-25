Школьницу из подмосковных Мытищ облили кислотой
25 ноября 2016, 22:34 [ «АН-онлайн» ]
Следователи ГСУ СК РФ по Московской области после того, как девушку облили кислотой, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
25 ноября 2016, 22:34 [ «АН-онлайн» ]
Следователи ГСУ СК РФ по Московской области после того, как девушку облили кислотой, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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