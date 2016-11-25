В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

Два рейсовых автобуса столкнулись сегодня вечером на одном из перекрестков города Екатеринбурга. Одиннадцать человек пострадали, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов совершил поворот в тот момент, когда автобус, находившийся в левом ряду, продолжал движение. Заметив его, водители первого транспортного средства попытался уйти от столкновения, резко затормозив, но в результате его все равно вынесло на встречную полосу, где оба автобуса и столкнулись.

В результате аварии пострадало одиннадцать человек. К счастью, большинство из них получили легкие травмы, в основном, ушибы. Наиболее сильно пострадал один из водителей - доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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