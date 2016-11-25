В Подмосковье слышен страшный вой из-под земли

В Подмосковье жители деревни Бережки были испуганы, услышав страшный вой из-под земли.

Шокированные люди вызвали спасателей, отметив, что ужасающий вой доносился со стороны заброшенной фермы. Как сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные пресс-службы Мособлпожспаса, спасательная бригада прибыла на место случившегося уже через несколько минут и почти сразу обнаружила открытый технический колодец, в который провалилась собака.

Один из спасателей спустился на глубину примерно 3 метров и поднял животное. Отмечается, что спасенная собака сразу же убежала, как только ее выпустили из колодца.