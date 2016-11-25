Глыба льда рухнула на ребенка в Москве

В пятницу, 25 ноября, около 16 часов по московскому времени в Савеловском районе столицы на ребенка в коляске рухнула крупная глыба льда.

О происшествии рассказала мать полуторагодовалой девочки. Как сообщает портал Life, женщина и малышка заходили в магазин продуктов, расположенный на улице Верхняя Масловка. Как только двери распахнулись, глыба льда упала прямо на коляску, в которой лежал ребенок.

В результате случившегося мать получила травму руки, а ее дочь - ссадину на лице. Женщина приняла решение отказаться от госпитализации.