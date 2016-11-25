На Урале врач предстанет перед судом из-за смерти ребенка

В Екатеринбурге маленькая девочка скончалась после полутора лет, проведенных в коме, в которую она впала после лечения зубов в местной городской больнице.

Как было установлено следствием, девочка проходила лечение кариеса в отделении челюстно-лицевой хирургии местной больницы. После сделанной ей общей анестезии она впала в состояние комы, из которой так и не вышла. Проведя в больнице около полутора лет, несмотря на все усилия врачей, девочка умерла летом этого года.

Следствием был назначен комплекс экспертиз, в результате которого установлено, что состояние ребенка было вызвано действиями врача-анестезиолога. Ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

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