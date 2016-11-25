В столичном кафе повар пострадал из-за неудачной шутки

Неудачная шутка обернулась для двух сотрудников московского кафе весьма серьезными последствиями. Один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением, второй задержан сотрудниками полиции.

Как стало известно, инцидент случился вчера в одном из кафе, расположенных в центре столицы. По предварительным данным, во время рабочего дня работник мясного цеха решил пошутить. Он подкрался к своему коллеге со спины, когда тот был занят приготовлением блюда, и громко крикнул ему на ухо. От неожиданности тот резко развернулся и ударил шутника в живот ножом, которым в тот момент нарезал мясо.

Пострадавший с тяжелым ранением был увезен в больницу на скорой. Второй участник происшествия был задержан сотрудниками полиции.

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