Появились подробности экстренной посадки самолета в Домодедово

Несколько минут назад в московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет, летевший из Брюсселя.

Выяснилось, что причиной приземления стало ухудшения здоровья одной из стюардесс. Как сообщает сегодня новостной портал Life, у бортпроводницы во время полета внезапно резко подскочило давление. Из-за плохого самочувствия женщина не смогла удержаться на ногах, упала и ударилась головой прямо в салоне самолета.

В ближайшее время пострадавшая стюардесса будет передана врачам, которые поставят ей диагноз и окажут всю необходимую медицинскую помощь.