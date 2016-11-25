В Санкт-Петербурге мужчина перерезал трос промышленному альпинисту

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который мог перерезать трос промышленному альпинисту.

Инцидент произошел в доме номер 10 на улице Типанова 21 ноября. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, альпинист красил фасад на уровне пятого этажа, когда один из жильцов заявил, что перережет ему веревки, если он не прекратит свои работы. В результате нервный мужчина выполнил свою угрозу.

Промышленного альпиниста от печальных последствий спас лишь страховочный трос. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", передает РИА "Новости".