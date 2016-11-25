В КБР на занятиях по каратэ скончался восьмиклассник

В Кабардино-Балкарии во время занятий по каратэ скончался ученик восьмого класса одной из школ города Баксана. От нанесенного на тренировке удара у мальчика остановилось сердце.

Трагедия произошла 22 ноября, но известно о ней стало только сейчас. Специалисты установили, что смерть 14-летнего подростка наступила в результате сильного удара в область солнечного сплетения, вызвавшего остановку сердца.

В настоящее время по факту произошедшего прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли во время занятий необходимые меры безопасности, а также законность проведения таких тренировок в спорткомплексе Баксана.

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