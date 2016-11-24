ЧП в свердловском Заксобрании

24 ноября на одной из стеклянных секций купола Заксобрания региона появились трещины. В связи с угрозой обрушения конструкции депутаты отменили согласительные процедуры по региональному бюджету-2017.

«Угроза обрушения конструкции отсутствует. После оценки состояния кровли в рабочем порядке будут проведены ремонтно-восстановительные мероприятия», – заявили в Управлении зданиями областного правительства.