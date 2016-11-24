Кировские полицейские предполагают, что жертв 48-летнего педофила было больше

Установлено, что преступление было совершено днем в одном из домов по ул. Ленина областного центра. Извращенец подкараулил свою жертву, 11-летнего мальчика, в коридоре дома.

Мужчина совершил с совершеннолетним действия сексуального характера. Жертва не сразу рассказала о произошедшем родителям. После того, как о преступлении стало известно взрослым, они обратились в полицию.

Сейчас мужчина задержан. После проверки было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники органов подозревают, что 11-летний подросток — не единственная жертва этого мужчины. Полиция просит показать фотографию детям (особенно это касается тех семей, которые живут в районе Старого моста города Кирова) — возможно, кто-то еще опознает его.

В этом случае просьба позвонить по тел. 485-236 или 02.

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