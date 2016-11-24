В Подосиновском районе под лед провалилась «Газель»

Ее водитель решил попасть с одного берега реки Юг на другой. Дело было около села Шелга. Мучина понадеялся, что лед достаточно крепкий. Однако ему не повезло: «Газель» сразу же провалилась.

40-летний горе-водитель успел выскочить из «Газели», он и вызвал спасателей. Машину удалось спасти. В тот же день сотрудники ГИБДД и МЧС с помощью спецтехники достали «Газель» из воды.

Водитель будет оштрафован: около несанкционированной переправы стояли предупреждающие знаки, но мужчина их проигнорировал.

ГИБДД по Кировской области напоминает жителям региона, что действующих ледовых переправ у нас пока нет.

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