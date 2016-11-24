Серьезное ДТП случилось под Ростовом, среди погибших младенец

В четверг, 24 ноября, на 960-м километре трассы М4 "Дон" в Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Данную информацию предоставили сегодня в пресс-службе регионального МВД. Как сообщает РИА "Новости", водитель автомобиля ВАЗ-2106 по неустановленной причине резко выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с машиной марки Skoda.

В результате аварии погибли водитель и пассажир ВАЗ-2106, а также двое пассажиров Skoda, в частности, малыш 2016 года рождения.