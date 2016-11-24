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В Сочи медведь убил пенсионерку

24 ноября 2016, 12:05 [ «АН-онлайн» ]

В Сочи медведь убил пенсионерку
фото: pixabay.com

В Сочи произошел чудовищный инцидент - медведь загрыз 77-летнюю пенсионерку.

Согласно последней информации, труп пожилой женщины нашли вчера утром рядом с одним из частных домов в селе Ордынка-1. Как сообщает сегодня СУ СК по Краснодарскому краю, следователь осмотрел тело погибшей и выявил на нем множественные раны, характерные для нападения медведя. Уточняется, что на земле рядом со страшной находкой нашли следы шерсти животного и борозды от волочения.

По факту трагедии проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины смерти пенсионерки.

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