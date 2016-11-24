Маршрутка опрокинулась в Санкт-Петербурге

Маршрутное такси опрокинулось поздно вечером в среду, 23 ноября, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Согласно последней информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека. Как сообщает сегодня портал «Водитель Петербурга», ссылаясь на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария случилась на пересечении Колпинского шоссе и Северской улицы.

По неустановленной причине водитель маршрутки съехал с дорожного полотна, вследствие чего транспортное средство перевернулось. Предполагается, что мужчина не рассчитал угол при повороте и направил колеса прямо в канаву.