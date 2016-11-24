Появились подробности убийства мужчины на юго-западе Москвы

Утром в четверг, 24 ноября, появились подробности убийства мужчины на юго-востоке Москвы.

Источник в правоохранительных органов заявил, что рядом с телом обнаружили автомобиль с тремя следами от пуль. Как сообщает ТАСС, погибший, вероятно, являлся гражданином Армении.

Напомним, ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что неподалеку от жилых домов по Литовскому бульвару был обнаружен труп человека с огнестрельным ранением, а примерно в 300 метрах от него — укороченный автомат Калашникова.