В частном доме в Назрани заблокировали боевиков

Рано утром в четверг, 24 ноября, в одном из частных домовладений Назрани были заблокированы сразу несколько боевиков.

Об этом сегодня сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии, отметив, что боевики отреагировали на призыв сложить оружие весьма агрессивно - открыли огонь. В настоящий момент сотрудники спецслужб ведут боестолкновения с преступниками, информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Напомним, ранее сегодня на некоторых улицах Назрани был введен режим контртеррористической операции. Данных о ходе спецоперации нет.