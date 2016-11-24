В Забайкалье около 17 тысяч человек остались без электроснабжения после аварии на воздушной линии электропередачи.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Читаэнерго" - филиале "МРСК Сибири". Как сообщает ТАСС, техническое нарушение на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ "Орловский ГОК - Могойтуй" произошло в 2.48 по московскому времени. В результате случившегося электричества лишились сразу несколько населенных пунктов Могойтуйского района Забайкальского края, то есть примерно 17 тысяч человек. В частности света нет на некоторых социально-значимых объектах.

В настоящий момент температура воздуха на улице в данном регионе составляет примерно -25 °C.