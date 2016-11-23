Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на украинской границе

Российским пограничникам пришлось открыть огонь по контрабандистам, пытавшимся ввезти на территорию страны полтонны санкционных продуктов со стороны Украины.

Два автомобиля без номерных знаков попытались пересечь границу в обход пропускных пунктов и были замечены пограничниками. Вместо того, чтобы сдаться, водители предприняли попытку скрыться, двигаясь вглубь российской территории. Чтобы остановить нарушителей, пограничниками пришлось открыть стрельбу по автомобилям. Один из контрабандистов при этом получил ранение.

Как было установлено, в автомобилях находилось пятьсот килограммов запрещенных к провозу продуктов. В погрануправлении ФСБ отмечают, что в последнее время подобные случаи значительно участились.

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