Годовалый ребенок утонул во время купания в ванне в Воронеже

В Воронеже вечером 21 ноября случилось чудовищное происшествие - годовалый ребенок утонул в ванне во время купания.

Мать малыша упустила момент, успокаивая своего второго пятимесячного сына, который проснулся в соседней комнате. Женщина на минуту оставила старшего ребенка одного в ванной, а когда вернулась, он уже был мертв.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", передает сегодня "Российская газета". Специалисты провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.