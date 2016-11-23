Ягуара, напавшего на сотрудницу зоопарка в Таганроге, застрелили

Сегодня стало известно, что ягуара, который напал на сотрудницу зоопарка в Таганроге Ростовской области, застрелили.

Об этом в среду, 23 ноября, сообщил источник в правоохранительных органах. Как уточняет РИА "Новости", ягуар в ходе нападения на сотрудницу зоопарка нанес ей довольно тяжелые травмы, вследствие чего у руководства зверинца не оставалось выбора.

Есть информация о том, что женщина "отделалась" рваными ранами лица, а животное сразу после случившегося сбежало из своего вольера.