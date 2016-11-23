Названа причина возгорания ЦУМа в центре столицы

Ранее уже сообщалось, что произошло возгорание в центре Москвы. Тревогу забили очевидцы. Они заметили, что с крыши задания ЦУМа на Петровке поднимаются клубы дыма. Переполошившиеся москвичи вызвали спецслужбы.

На место происшествия прибыло около двадцати пожарных машин. Началась экстренная эвакуация людей. Как сообщается, всего из магазина вывели около тысячи посетителей. Пожарные стали выяснять, что стало причиной возгорания, сообщает rg.ru.

Как стало известно, инцидент произошел из-за ресторана, который располагается на первом этаже здания. На кухне заведения внезапно вспыхнули жировые отложения. На данный момент отсутствуют какие-либо данные о человеческих жертвах.