В минувший вторник, 22 ноября, в Красноперекопске произошла трагедия.

Пятнадцатилетняя школьница совершила самоубийство после того, как общалась с людьми в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщают «Аргументам недели – Крым», суицид был совершен около 18.00. Уточняется, что девочка всегда была позитивной, участвовала в школьных мероприятиях, была общительной и яркой личностью.

Ничто не предвещало беды - мать, которая воспитывала дочь одна, не ругалась с ней, все было спокойно. Однако внезапно школьница написала пост о самоубийстве, поднялась на крышу одного из девятиэтажных домов в соседнем микрорайоне и сбросилась вниз.