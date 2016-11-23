Следователи нашли расчлененное тело зоозащитницы из Санкт-Петербурга

Следователи Калининского района Северной столицы выясняют все обстоятельства зверского убийства петербургской зоозащитницы. Подозреваемый в преступлении уже задержан.

По некоторым данным, между мужчиной и Натальей Наседкиной произошел конфликт, который закончился трагически. В порыве ярости преступник набросился на женщину с ножом. После убийства он решил спрятать тело. Для этого мужчина расчленил труп и разложил по пакетам, которые затем выбросил в разные контейнеры, сообщает life.ru.

Следователям удалось найти останки тела женщины. Сообщается, что погибшая работала ветеринаром, а также сотрудничала с центром, который занимался защитой прав животных.