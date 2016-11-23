В Ленобласти школьник ушел гулять и не вернулся

Двенадцатилетний школьник отправился на прогулку в Тосненском районе Ленобласти и не вернулся домой.

О случившемся в полицию заявила мама мальчика, ушедшего из дома в минувший вторник, 22 ноября. Как сообщает Следственный комитет по Ленобласти, бесследно исчез не только 12-летний ребенок - ранее аналогичное заявление поступило от матери 11-летнего мальчика, однако тот впоследствии вернулся.

Как сообщает портал Life, оба ребенка растут в неполных многодетных семьях. Мальчики решили покинуть свои дома после ссор с мамами.